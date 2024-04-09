Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu!
Editör: Yağmur Biçen
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu! - Resim : 1

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Pençe Kilit Operasyonu # şehit
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