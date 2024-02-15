Perfetti işçileri eylemde

Tek Gıda İş Sendikası, İstanbul'da bulunan Perfetti Van Melle Fabrikası'nın önünde eylem yaptı. Dünya çapında sakız ve şekerleme alanında faaliyet yürüten şirket, işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşmaya karşı çıktı. 1 işçi sebep gösterilmeden tazminatsız işten atıldı.

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Perfetti Van Melle Fabrikası işçileri İstanbul Esenyurt'taki fabrika önünde eylemdeydi.

Dünya çapında sakız ve şekerleme alanında faaliyet gösteren şirket, işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşmaya karşı çıktı. Tek Gıda İş Sendikasına üye olan işçilere hiçbir sebep gösterilmeden tutanak tutuldu.

- 10-12 dakikalık çay saatlerinde, 50'şer 60'şar kişilik işçilere hiçbir gerekçe gösterilmeden savunma yazdılar. Yönetimin belirlediği bazı kişiler her gün yönetim ile ayrı ayrı gizli görüşmeler yaparak üstümüze baskılar yaptılar.

 13 yıldır aynı fabrikada çalışan, Ayhan Yaylalı, sendikaya üye olduğu için tazminatsız işten atıldı.

Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, sendikal mücadeleden geri adım atmayacağız dedi.

İşçilere Vatan Partisi yöneticileri de destek verdi.

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# sendika # işçi # eylem
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