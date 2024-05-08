PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin işten attığı emekçiler eylemde
Van’da PKK’nın siyasi uzantısı DEM Partili belediyelerin işten attığı 600 işçinin eylemi sürüyor.. İpekyolu Belediyesi önünde eylem çadırı kuran işçiler 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. İşten atılan 2 engelli işçi de mücadeleyi kazandı, işlerine geri döndü.
Van’da DEM’li belediyelerin işine son verdiği emekçiler, işlerine dönmek istiyor. 600’e yakın işçi İpekyolu Belediyesi önünde mücadele başlattı. Nöbet çadırı kuran işçiler 7 gün 24 saat çadırı boş bırakmıyor.
Mücadele ilk başarısını kazandı. 2 engelli çalışan işlerine döndü.
Atılan işçilerden Hakan Şifak hayallerinin ellerinden alındığını anlattı.
Telefonuna gelen mesajla işten atıldığını belirten Yakup Yazdır da yetkililere seslendi.
Eylem sürerken Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Fatih Akdeniz İpekyolu Belediye Başkanıyla görüştü.
Akdeniz, Belediye Başkanının cevaben “karar aldıklarını, işten atmak zorunda olduğunu” ifade ettiğini anlattı.
Atılan işçilerin eylemi altıncı günü geride bıraktı. Emekçiler mücadelede kararlı.