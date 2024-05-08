PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin işten attığı emekçiler eylemde

Van’da PKK’nın siyasi uzantısı DEM Partili belediyelerin işten attığı 600 işçinin eylemi sürüyor.. İpekyolu Belediyesi önünde eylem çadırı kuran işçiler 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. İşten atılan 2 engelli işçi de mücadeleyi kazandı, işlerine geri döndü.

Editör: Ekrem Demir
Son Güncelleme:

Van’da DEM’li belediyelerin işine son verdiği emekçiler, işlerine dönmek istiyor. 600’e yakın işçi İpekyolu Belediyesi önünde mücadele başlattı. Nöbet çadırı kuran işçiler 7 gün 24 saat çadırı boş bırakmıyor.

Mücadele ilk başarısını kazandı. 2 engelli çalışan işlerine döndü.

Atılan işçilerden Hakan Şifak hayallerinin ellerinden alındığını anlattı.

Telefonuna gelen mesajla işten atıldığını belirten Yakup Yazdır da yetkililere seslendi.

Eylem sürerken Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Fatih Akdeniz İpekyolu Belediye Başkanıyla görüştü.

Akdeniz, Belediye Başkanının cevaben “karar aldıklarını, işten atmak zorunda olduğunu” ifade ettiğini anlattı.

Muş anneleri evlat nöbetindeMuş anneleri evlat nöbetindeSiyaset


Atılan işçilerin eylemi altıncı günü geride bıraktı. Emekçiler mücadelede kararlı.



# van # pkk # DEM Parti # işçi
Çok Okunanlar
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
Nisan ayının çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın mı, dolar mı daha çok kazandırıyor?
Nisan ayının çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın mı, dolar mı daha çok kazandırıyor?
CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney PKK'lı terörist çıktı!
CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney PKK'lı terörist çıktı!
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
Öne Çıkanlar Rusya nükleer hazırlıklara başladı: İngiltere ve Fransa'ya uyarı! Rusya nükleer hazırlıklara başladı: İngiltere ve Fransa'ya uyarı! PKK'ya bir darbe daha PKK'ya bir darbe daha