Muş anneleri evlat nöbetinde

Muş’ta dağa kaçırılan çocuklarını PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’den isteyen ailelerin mücadelesi devam ediyor. Aileler bugün de DEM Parti Muş İl başkanlığı önündeydi.

Muş anneleri evlat nöbetinde
Editör: Haber Merkezi


Çocukları yeni adıyla DEM Parti tarafından dağa kaçırılan aileler evlat mücadelesine devam ediyor. Muşlu anne babalar bugün de DEM Parti il başkanlığı önünde toplandılar..

Çocuklarını DEM Parti’nin kaçırarak PKK terör örgütüne teslim ettiğini defalarca haykıran aileler DEM Parti ile PKK’nın aynı örgüt olduğunu ifade ediyor.

Her hafta Çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerden olan baba Alaattin Koçhan çocuğuna seslendi: "Ben DEM Parti’den ve PKK’dan oğlumu istiyorum."


Kararlılığını vurgulayan evlat nöbetindeki anne Gülbahar Teker de evladını kurtarana kadar mücadele edeceğini ifade etti.

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