DSÖ: "Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece 3 günlük yakıtı kaldı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı” dedi.

DSÖ: "Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece 3 günlük yakıtı kaldı"
Editör: Metehan Gül

İşgalci İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirmesinin ardından Gazze Şeridi’nde yeniden yakıt sıkıntısı başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sınır kapısının kapatılması, BM'nin yakıt tedarikini engellemeye devam ediyor. Yakıt olmadan tüm insani yardım operasyonları duracak. Sınır kapılarının kapalı olması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı. Bu da hizmetlerin yakında durabileceği anlamına geliyor" dedi.

DSÖ, Refah'taki üç hastaneden biri olan Ebu Yusuf al-Najjar Hastanesi'nin artık faaliyetlerine devam edemediğini belirterek, bazı ekipmanların sahra hastanelerine taşındığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Refah Sınır Kapısı # işgalci israil # dsö # yakıt
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