Prof. Dr. Görür'den o bölge için önemli uyarı! 'Derhal harekete geçilmeli'

Batı Karadeniz'de sel felaketinden sonra doğal afetlerin önüne geçmek için Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi. Görür 'Can güvenliği için acil Afet Bakanlığı kurulmalı, önlemler alınmalı. Toplumsal bilinç artırılmalı, teknoloji kullanılmalı.' dedi.

Prof. Dr. Görür'den o bölge için önemli uyarı! 'Derhal harekete geçilmeli'

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afetlere karşı daha etkili önlemler alınabilmesi için bir Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi. Görür, paylaşımında şunları ifade etti:

- Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan gibi doğal afetler büyük zararlara yol açmaktadır. Günümüz teknolojisi ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkili tedbirler alınabilir. Çözüm afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulmasıdır. Derhal bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır. Liyakat sahibi uzman kadrolar tarafından yönetilen, belirli bir bütçesi olan ve hedefleri olan bu bakanlık, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.

# Prof. Dr. Naci Görür # zonguldak
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