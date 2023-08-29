Rize'de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada odun yüklü tır bir minibüse çarpması sonucu yola devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Rize'de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı
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Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü mevkiinde Karadeniz sahil yolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CKY 515 plakalı minibüsün sürücüsü S.A. emniyet şeridine park etti. Bu sırada 60 KB 420 plakalı odun yüklü tırın sürücüsü A.M.M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araca çarparak bariyerlere çıktı.

Rize'de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı - Resim : 1

RİZE'DE ODUN YÜKLÜ TIR YOLA DEVRİLDİ: 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola saçılan odunlar ulaşımın bir süre aksamasına neden olurken, yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Rize'de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı - Resim : 2

Rize'de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı - Resim : 3

Rize'de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı - Resim : 4

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