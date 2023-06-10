Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşandı.

Patlamanın fabrikada çıkan yangın sonrası meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonrası yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi. MSB, yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen ve 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ CBS tarafından derhal iki C.Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAHKİKAT TALİMATI

Patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da açıklama geldi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, patlamaya ilişkin bilgi aldığı ifade edildi.