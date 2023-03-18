RTÜK Halk TV hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurarak, "Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez" dedi.

RTÜK Halk TV hakkında inceleme başlattı
Son Güncelleme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ebubekir Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez" dedi.

# halk tv # rtük
"Provokatif açıklamalar yapan hekime yasal işlem yapılacak" Deprem bölgesindeki selde can kaybı 17'ye yükseldi Mersin Valiliği'nden deprem açıklaması Mersin'de deprem
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi
2 10 soruda Milli Muharip Uçak
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (18 MART 2023)
4 Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu
5 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...