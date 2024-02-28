Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

- İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.
İPhone kullananlar dikkat! Yeni güncellemeyi bu modeller alamayacakİPhone kullananlar dikkat! Yeni güncellemeyi bu modeller alamayacakBilim ve Teknoloji
# sabiha gökçen
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
O şehirlere hızlı tren geliyor
O şehirlere hızlı tren geliyor
Öne Çıkanlar DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE YAKALANDI | ULUSAL HABER DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE YAKALANDI | ULUSAL HABER Yürüyüşe diye çıktı iki gündür haber alınamıyor! Yürüyüşe diye çıktı iki gündür haber alınamıyor!