Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti Yarın Açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirterek, "Yarın, ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti Yarın Açılacak

Açılış öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu hain saldırıların hesabının misli ile sorulduğunu ve sorulmaya devam edileceğini belirten Uraloğlu, "Bu kalleşçe saldırılarla bizi asla yıldıramayacaklar. Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozamayacaklar. Ülkemizin büyümesine gelişmesine, yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti gibi kalkınma odaklı yatırımlarımıza engel olamayacaklar." diye konuştu.

Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirerek, ülkenin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha da önemli olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir." diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde Alarm! Yaya Trafiğine Kapatıldıİstiklal Caddesi'nde Alarm! Yaya Trafiğine KapatıldıYurt
# sabiha gökçen
Çok Okunanlar
Bursa'da Deprem Oldu
Bursa'da Deprem Oldu
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor!
Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor!
Celal Şengör'ün Önerdiği 21 Kitap! Mutlaka Okumalısınız...
Celal Şengör'ün Önerdiği 21 Kitap! Mutlaka Okumalısınız...
Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma!
Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma!
Öne Çıkanlar Sınır hattında neler oluyor? Son gelişmeleri Tevfik Kadan yorumladı Sınır hattında neler oluyor? Son gelişmeleri Tevfik Kadan yorumladı Dünyanın En Ferah, En Temiz Havaya Sahip Şehirleri Onlar! Türkiye'den de... Dünyanın En Ferah, En Temiz Havaya Sahip Şehirleri Onlar! Türkiye'den de...