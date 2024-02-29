Şafak vakti ucuz et kuyruğu! Gün doğmadan sıraya girdiler

Kasap ve marketten et alamayan vatandaş, ucuz et alabilmek için gün ağırmadan mesaiye başlıyor. Diyarbakırlılar Et ve Süt Kurumu önünde daha gün ağarmadan et kuyruğuna giriyor.

Editör: Ekrem Demir

Sıkı sıkı giyinip şafak vakti yola koyuldular. Mesai için değil 1-2 kilo et alabilmek için kuyruğa girdiler.  Kasapta etin kilosu 500-600 bandında değişiyor. Vatandaş ucuz et alabilmek için et süt kurumu önünde nöbet tutuyor.

Kıymanın 229, kuşbaşının 259, sığır pirzolanın 380 liradan satıldığı kurumun önünde 500 kişi kuyruğa giriyor. Güneş doğmadan gelenler şanslı geç kalanların çoğu da et alamadan evine dönüyor. Soğuk havada ucuz et alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaş hükümete tepkili. Geceden yola düşen vatandaşlar kota sınırlaması nedeniyle en fazla 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı alabiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kırmızı et # diyarbakır # kuyruk
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