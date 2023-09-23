Sahte Temizlik Malzemeleriyle İlgili Emniyet Harekete Geçti

İnsan hayatını tehdit eden sahte temizlik malzemeleriyle ilgili emniyet harekete geçti. İstanbul'da düzenlenen sahte temizlik malzemesi operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte Temizlik Malzemeleriyle İlgili Emniyet Harekete Geçti
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İstanbul'da sahte temizlik malzemesi operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, satışa hazırlanan ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükleyen zanlılara yönelik harekete geçti. Zaman zaman insanların hayatlarını kaybetmesine yol açan ürünler üreten 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların araç ve adreslerinde yapılan aramada, sahte 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan, 40 litre şampuan esansı, 1356 boş şampuan şişesi, 1300 kilogram toz deterjan ham maddesi ve 1600 litre kimyasal madde ele geçirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# temizlik # operasyon
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