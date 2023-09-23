Sahte Temizlik Malzemeleriyle İlgili Emniyet Harekete Geçti

İstanbul'da sahte temizlik malzemesi operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, satışa hazırlanan ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükleyen zanlılara yönelik harekete geçti. Zaman zaman insanların hayatlarını kaybetmesine yol açan ürünler üreten 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların araç ve adreslerinde yapılan aramada, sahte 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan, 40 litre şampuan esansı, 1356 boş şampuan şişesi, 1300 kilogram toz deterjan ham maddesi ve 1600 litre kimyasal madde ele geçirdi.