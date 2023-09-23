Devrilen İETT Otobüsünden Yeni Görüntüler! Bebeğin Hayatını Kemer Kurtardı

Başakşehir'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı henüz belirlenemeyen nedenle geri kayarak yokuş aşağı hareket etmesi ve ardından yaşananlar kameraya yansıdı. Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın geri kaymaya başlamasıyla beraber yolcuların demirleri sıkıca tuttuğu ancak devrilme sonrası savruldukları görüldü.

Kaza Anında Bebeğini Kurtarmaya Çalışan Kadın Kameralara Yansıdı

Kaza anında otobüste bulunan ve bebek arabasını tutmaya çalışan bir annenin devrilme esnasında bebeğiyle birlikte savrulmaları da kameraya yansıdı. Bebek arabasında olan bebeğin hayatını ise kemerinin bağlı olması kurtardı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Durmuş B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.