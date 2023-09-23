Denizi Kirleten Gemiye Büyük Ceza! Seferden Men Edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'ne kirli balast su basıldığı tespit edildi. Liberya bayraklı geminin işletmecisine 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası kesildi.

Denizi Kirleten Gemiye Büyük Ceza! Seferden Men Edildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 17 Bot Komutanlığı ekipleri, Yalova sahilinde ortak çalışma yürüttü. Ekipler, Çiftlikköy demir sahasında bulunan Liberya bayraklı bir gemiden denize kirli balast suyu basıldığını ve çevrenin kirletildiğini belirledi.

Yalova'da  Denize Kirli Su Basan Libya Bayraklı Gemiye 7 Milyon Ceza Kesildi

Olayı kayda alan ekipler, işletmeci firmaya ilgili mevzuat gereğince 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası uyguladı. Adli tahkikatın sürdüğü ve Yalova Bölge Liman Başkanlığınca geminin seferden menedildiği öğrenildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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