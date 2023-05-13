Sakarya'da korkunç kaza: Yaralılar var
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.
Yaşar K. idaresindeki otomobil, Beldibi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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