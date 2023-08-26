Salihli'de otomobilin çarptığı çoban kurtarılamadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin çarptığı 64 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.

Salihli'de otomobilin çarptığı çoban kurtarılamadı
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Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Durasıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.(43) yönetimindeki 10 AGE 449 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi’nde koyunlarını menfezden geçirdikten sonra yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan çoban Hacı Demir’e (64) çarptı. Demir’in ağır yaralanmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Salihli'de otomobilin çarptığı çoban kurtarılamadı - Resim : 1
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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