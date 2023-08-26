Türkiye'nin en büyük 5. gölünde boğulma vakaları bitmiyor! İznik Gölü'nde 3 günde 3 kayıp

Bursa İznik gölünde geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Yusuf Akdeniz, serinlemek için göle giren 8 yaşındaki Yusuf Akdeniz ve ertesi gün yine serinlemek için göle giren 80 yaşındaki Ahmet Kavas boğularak hayatını kaybetmişti.

YÜZME HAKEMİ İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLDU!

Dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonrası cesetleri bulunan iki kişiden sonra bu kez de Yüzme hakemi Feridun Ulu (60) arkadaşlarının da bulunduğu tekneden İznik gölüne girdi. Fakat bir süre sonra kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede bot ile arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri Ulu’ya ulaşmaya çalıyor.