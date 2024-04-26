Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde takip ettikleri bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 305,35 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.