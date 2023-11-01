Şanlıurfa'da Trafik Kazası! Minibüs Otomobilin Üzerine Çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan minibüs park halindeki otomobilin üzerine çıkarken kazada yaralanan olmadı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası! Minibüs Otomobilin Üzerine Çıktı
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Şanlıurfa'da trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Siverek ilçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki minibüs, Bağlar Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs önce sokaktaki çöp konteynerine çarptı ardından park halindeki otomobilin üzerine çıkarak durdu.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şanlıurfa # trafik kazası
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