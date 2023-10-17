Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kilo 250 gram skunk ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'da uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik önemli bir operasyon düzenlendi.

43 Kilo 350 Gram Skunk Ele Geçirildi

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonda 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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