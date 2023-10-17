Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! Tam 26 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
Anadolu Otoyolu'nda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ikisi ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı