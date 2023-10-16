Fatsa'da Yağmur Sonrası Ev ve Dükkanları Su Bastı
Fatsa'da şiddetli sağanak hayatı felç etti. Bazı işyerlerini ve giriş kattaki evleri su bastı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam başlayan sağanak sonucu çok sayıda binanın giriş katı ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalıştı. Etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, sağanaktan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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