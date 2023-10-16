Fatsa'da Yağmur Sonrası Ev ve Dükkanları Su Bastı

Fatsa'da şiddetli sağanak hayatı felç etti. Bazı işyerlerini ve giriş kattaki evleri su bastı.

Fatsa'da Yağmur Sonrası Ev ve Dükkanları Su Bastı
Son Güncelleme:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam başlayan sağanak sonucu çok sayıda binanın giriş katı ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalıştı. Etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, sağanaktan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

Fatsa'da Yağmur
Fatsa'da yağan yağmur sonrası ev ve dükkanları su bastı

Fatsa'da Yağmur Sonrası Ev ve Dükkanları Su Bastı - Resim : 2

Fatsa'da Yağmur Sonrası Ev ve Dükkanları Su Bastı - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fatsa # ordu # şiddetli yağış # sağanak
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar "Tabanı Yok! Yürekleri Ülkeleri İçin Çarpan Kişiler Yok!" | Doğu Perinçek "Tabanı Yok! Yürekleri Ülkeleri İçin Çarpan Kişiler Yok!" | Doğu Perinçek Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır? Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?