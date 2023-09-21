Şantajcı Psikiyatrist çocukları ailelerinden uzaklaştırıp yurt dışına kaçırmayı planladı

Çocuk hastalara verdiği uyuşturucu ilaçlar aracılığıyla ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağladığı iddia edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, aynı zamanda çocukları ailelerinden uzaklaştırarak yurt dışına kaçırmayı planladığı öne sürüldü.

Şantajcı Psikiyatrist çocukları ailelerinden uzaklaştırıp yurt dışına kaçırmayı planladı
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Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalara verdiği uyuşturucu ilaçlar aracılığıyla ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağlamıştı. Ailelerin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gizlilik kararı bulunan dosya ile ilgili müşteki avukatları açıklamalarda bulundu.

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AMAÇ ÇOCUKLARI YURT DIŞINA KAÇIRMAKTI

Avukat Furkan Akbulut, “Yaklaşık bir buçuk sene önce müvekkillerimiz çocuklarında psikolojik bir rahatsızlık olduğu düşüncesiyle dosyamızda bulunan şüpheli sıfatına sahip hocanın yanına gidiyorlar. Bu doktor koyduğu tanının ardından bilim dışı olarak adlandırabileceğimiz uyuşturucu madde olarak bizim değerlendirdiğimiz maddeleri bu çocuklara kullandırıp ailesiyle aralarını bozduğunu gördük. Çocukları ailelerinden uzaklaştırarak bu şekilde çocuğu daha sonra yurtdışına götürme planlarının olduğunu bu şekilde tedavisini süreceğini söylüyor. Bu durumu fark ettiğimiz an hemen suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşık şu an 40’a yakın mağdur söz konusu ve şu an için başta şüpheli olmak üzere beraberinde olan kişiler tutuklandı. Soruşturma devam ediyor, gereken süreçte biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Şantajcı Psikiyatrist çocukları ailelerinden uzaklaştırıp yurt dışına kaçırmayı planladı - Resim : 2

TEDAVİYİ KLİNİK YERİNE EVDE UYGULADI

Avukat Fahri Tarıkcan Aytaç, “Sahte hatıraların mağdur çocuklara yerleştirildiğini ve aile bağlarının koparılmaya çalışıldığını fark ettik. Bunu sürekli hale getirmek için hem kendisine ait evlerde hem airbnb üzerinden mağdur ailelere başka evler kiralatarak bu evlerde psikolojik tedavilere devam ettiği ve organize bir biçimde çocukları yurt dışına götürmeye çalıştığını fark ettik. Hem görevini kötüye kullanma hem de diğer alanlarda bulunduğumuz suç duyurularıyla uzun bir süre süreci takip ederek savcılığın da devreye girmesiyle bu aşamaya kadar getirmeyi başardık” dedi.

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