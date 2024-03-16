Şehit annesinin evine yangın çıktı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Şehit annesinin evine yangın çıktı!

Yangın Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe’nin annesi Fatma Tepe’nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangında şehit annesi Fatma Tepe dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralanan şehit annesi Fatma Tepe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangın ihbarının ardından bölgeye Cide itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden parasını alamadığını söyleyen kişi kendi yakmaya çalıştı!Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden parasını alamadığını söyleyen kişi kendi yakmaya çalıştı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # cide
Çok Okunanlar
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riski bölgelerini sıraladı!
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riski bölgelerini sıraladı!
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!
Kocaeli'de limanda facia!
Kocaeli'de limanda facia!
Öne Çıkanlar CHP'de kılıçlar çekildi: Kerimoğlu İmamoğlu'nu böyle hedef aldı!- Ulusal Haber CHP'de kılıçlar çekildi: Kerimoğlu İmamoğlu'nu böyle hedef aldı!- Ulusal Haber İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli!