Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden parasını alamadığını söyleyen kişi kendi yakmaya çalıştı!

Aydın'da büyükşehir belediyesinden parasını alamadığını iddia eden kişi kendisini yakmak istedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden parasını alamadığını söyleyen kişi kendi yakmaya çalıştı!
Editör: Yağmur Biçen

Aydın'da haklarını alamadığı gerekçesiyle kendisini yakmak isteyen Büyükşehir Belediyesi çalışanını polisin ikna çalışmalarıyla kendini ateşe vermekten vazgeçti.


Alınan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E. (42), Atatürk Kent Meydanı'nda belediyeye bağlı tesisin çatısına çıkarak, "fazla çalışmalarından doğan alacaklarının verilmediği" iddiasıyla kendisini yakma girişiminde bulundu.


Fatih E, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.


Polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki yakıt şişesi ve çakmağı bırakarak teslim olan Fatih E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çıkan yangında tüm ev...Çıkan yangında tüm ev...Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
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