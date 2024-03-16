Çıkan yangında tüm ev...

Tekirdağ Malkara'da çıkan yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki saman deposu alev aldı.

Çıkan yangında tüm ev...
Editör: Yağmur Biçen

Malkara'nın kırsal Ballıköy Mahallesi'nde Ramazan Dere’ye (76) ait tek katlı evde çıktı. Evde çıkan yangın evin bitişiğindeki saman deposuna da sıçradı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında ev ile depo ve içerisinde bulunan yaklaşık 200 saman ve ot balyaları ile arı kovanları kullanılamaz hale geldi. Yangının, elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi.

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# yangın # Tekirdağ
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