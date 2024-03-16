Emekliler dikkat! Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yatırılacak ikramiyeler için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." dedi.
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