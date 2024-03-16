Dilan - Engin Polat davasında yeni gelişme! Kaç yıl ceza alacaklar?

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sabah gazetesinden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, iddianamede silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu da belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan Polat'ın Parlak'ı tehdit ettiği video yer aldı.

Tehdit videosunun ardından kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın ifadeleri de iddianameye yansıdı. Dilan Polat, tehdit videosunda "hedefin Banu Parlak olmadığını" dile getirip suçlamaları kabul etmediği de sözlerine ekledi.

Banu Parlak'ı 4 yıldır tanıdığını eski arkadaşı olduğunu söyleyen Dilan Polat ise, “Bahse konu sosyal medya paylaşımında sarf etmiş olduğum sözleri genele yönelik olarak söylemiştim. O tarihlerde sosyal medya üzerinden yoğun saldırıya maruz kalıyordum. Hatırladığım kadarı ile hastane odasında "İftiranın danasını göreceksin" içerikli videoyu o tarih itibari ile bana sözlü saldırıda bulunan Seyhan Soylu, Feyza Altun ve Cüneyt Özdemir isimli şahıslara ve genele yönelik çekmiş ve yayınlamıştım. Burada hedef Banu Parlak değildi. O dönem bahsi geçen tüm şahıslar bana karşı birleşmiş ve sözlü saldırı da bulunuyordu ben de bu saldırılara tepki olarak bu paylaşımı yaptım" ifadelerini kullandı.