Şehit eşini asker üniformasıyla uğurladı! Zonguldak'ta Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer toprağa verildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, memleketi Zonguldak'ta cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi törende Şehit Sezer'in üniformasını giydi. Cenaze töreninde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Şehit eşini asker üniformasıyla uğurladı! Zonguldak'ta Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer toprağa verildi
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Pençe Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü PKK taciz ateşi açtı. Taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit düştü. Şehit için Zonguldak’ta tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olup aktı. Şehit Mustafa Sezer’in naaşı Uzun Mehmet Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben İl Müftüsü Aşır Durgun cenaze namazını kıldırdı. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin ailesi, eşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit eşini asker üniformasıyla uğurladı! Zonguldak'ta Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer toprağa verildi - Resim : 1

Yapılan duaların ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alındı. Şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada vatandaşlar gözyaşı döktü. Bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tekbirler getirdi.

Şehit eşini asker üniformasıyla uğurladı! Zonguldak'ta Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer toprağa verildi - Resim : 2

ŞEHİDİN ANNESİ OĞLUNUN TABUTUNA SON KEZ SARILDI

Şehit Mustafa Sezer’in eşi Aleyna Sezer ve annesi Yasemin Sezer tören sonrasında şehidin tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü. Eşi AlŞehit eşini asker üniformasıyla uğurladı! Zonguldak'ta Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer toprağa verildi - Resim : 3eyna Sezer ise tabuta sarılarak, ‘Oğlunu eve gönderdim’ dedi. O anlar ise herkesi ağlattı. Şehidin konulduğu top arabası, tören mangası eşliğinde Uzun Mehmet Camii avlusundan defnedileceği Kozlu ilçesine hareket etti.

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EŞİNİ ASKER SELAMI VE ASKER ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Cami avlusunun sonuna kadar top arabasına eşlik eden şehidin eşi üzerine giydiği eşinin üniformasına sarıldı. Eşinin tabutuna son kez bakan Sezer, naaşı asker selamıyla uğurladı. Şehidin naaşı Kozlu ilçesine bağlı Yahma köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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