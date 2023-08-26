Şelaleye gitmek için yürüdüğü yolda kalp krizi geçirdi! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Düzce’de şelaleye gitmek isterken yolda kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Şelaleye gitmek için yürüdüğü yolda kalp krizi geçirdi! Yaşlı adam hayatını kaybetti
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Olay Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya’dan Akçakoca ilçesine gelen Lütfi Bayrak (59), Aktaş Şelalesine gitmek için yürüyüş parkuruna girdi. Eşini şelalenin girişinde bırakarak tek başına zorlu yürüyüş parkuruna giren 59 yaşındaki adam parkurda kalp krizi geçirerek yere düştü.

BİR BAŞKA GRUP FARK ETTİ!

Şelaleye gitmek isteyen bir başka grubun fark ettiği yaşlı adam için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Şelaleye gitmek için yürüdüğü yolda kalp krizi geçirdi! Yaşlı adam hayatını kaybetti - Resim : 1

Şelaleye gitmek için yürüdüğü yolda kalp krizi geçirdi! Yaşlı adam hayatını kaybetti - Resim : 2

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