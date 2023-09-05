Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi! 12 milyon lira dolandırıcılık yapmışlar

İstanbul'da siber dolandırıcılar yakayı ele verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaş ihbarı üzerine harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olmayan yasa dışı "forex" sistemi üzerinden 12 milyon lira dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda zanlıların kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak aradıkları kişileri "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çektikleri belirlendi.

Yüksek miktarlarda para yatırılması halinde daha çok para kazanacakları söylemleriyle mağdurları ikna eden şüphelilerin, yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak vatandaşlara yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdiği ortaya çıktı.

Çalışmaların ardından kimlik ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında, birinin de cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.