Çevre örgütleri üzerinden FETÖ tarzı faaliyet! İş insanı Muhammet Demir'e kumpas

EYSİM Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Muhammet Demir'in 6 yıl önce Söke'ye bağlı Çavdar Mahallesi'ne vatandaşların talebi üzerine bağışladığı morglu cenaze aracını “küfür gibi hediye” başlığı ile lanse eden ve iş insanını karalamaya çalışan Denge Gazetesi'nin pişkinliği bu kadarına da pes dedirtti.

MEDYA ÜZERİNDEN KUMPAS

Çavdar Mahalle Muhtarı tarafından üzerine mahalleye bağışlandığı zaman teşekkür amaçlı olarak “Eysim Madencilik hayratıdır” yazılan morglu cenaze yıkama aracı üzerinden hayırsever kimliğiyle bilinen İş İnsanı Muhammet Demir'i hedef alan Denge Gazetesi'nin söz konusu itibarsızlaştırma çabası tepkileri de beraberinde getirdi.

Söke’ye bağlı Çavdar Mahallesi’nde herhangi bir faaliyette bulunmasa bile merkezi Çine’de bulunan EYSİM Madencilik olarak Aydın’daki birçok ilçe ve mahalleye yardım götüren İş İnsanı Demir’e karşı başlatılan karalama kampanyasına anlam verilemedi.

ÇAVDAR'DA MADENCİLİK FAALİYETİ BULUNMUYOR

Çavdar Mahallesi’nde herhangi bir madencilik faaliyetlerinin bulunmadığını belirten Eysim Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Muhammed Demir:

- Bundan altı yıl önce muhtarın bizden yardım istemesi üzerine bu aracı hediye ettik. O bölgede herhangi bir madencilik faaliyetimiz veya maden ocağımız yok. Tamamen istek üzerine insani duygularla bağışladığımız aracın sanki yeni bağışlanmış gibi algı oluşturulması gazetecilik değildir. O bölgede olmayan faaliyetimizi de sanki varmış gibi lanse ederek kamuoyuna yansıtılması ve şirketimizin karalanmaya çalışılmasının da gazetecilik etiği ile uzaktan yakından alakası yoktur.

YALAN HABER İDDİASI

Aydın'da haberleri yakından takip eden ve ismini vermek istemeyen vatandaşın söyledikleri ise kumpası kanıtlar nitelikte: