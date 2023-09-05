LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023

LPG'ye zam var mı sorusu Türkiye'nin en popüler sorularından biri haline geldi. Dalgalanan ekonomi ve zamların sık sık gelişi sebebiyle vatandaşlar bunları takip etmeye yoruldu. Sizler için detaylı bir şekilde LPG zamlarını açıklayacağız!

LPG'YE ZAM VAR MI? BU GECE ZAM MI GELİYOR?

Otogaz grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 35 kuruşluk artış görülecek. KDV ve ÖTV oranlarındaki fiyat değişiklikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaz grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,35 TL fiyat artışı bekleniyor. LPG İstanbul'da 16,45 liradan, Ankara'da 16,47 liradan, İzmir'de 16,06 liradan satılıyor.

LPG FİYATLARI NEDEN ARTIYOR? AKARYAKIT FİYATI NASIL DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ücretlerinin eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı belirlenmektedir. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Akdeniz-İtalya piyasasında yayınlanan günlük USD döviz kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri tavan satışını oluşturmak için belirli bir fiyat değişim farkı oluşturularak elde edilir.