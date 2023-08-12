Sıcak havalar geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı

Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Yurdun pek çok kesiminde etkili olan yağışların ardından, sıcak hava geri geliyor..

Haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren 6 ile 10 derece arasında artacak.

Sıcaklıklar, iç ege, iç anadolu, batı karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu karadeniz ile doğu ve güneydoğu anadolu'da yükselecek.

Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.