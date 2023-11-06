Siirt’te Anne ve 5 Çocuğu Yanan Araçta Hayatını Kaybetti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti, sürücü olan baba yaralandı.

Siirt’te Anne ve 5 Çocuğu Yanan Araçta Hayatını Kaybetti
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İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. LGP’li olduğu öğrenilen araç bir anda alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda, araçta bulunan anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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