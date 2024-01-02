Sınırda 13 Kilometrelik Tır Kuyruğu
Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda 13 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Yoğunluğun 1 hafta sürmesi bekleniyor.
Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Şoförler yollarda beklemeye başladı.
Türkiye'den Nahçıvan'a ve oradan İran, Azerbaycan ve Rusya'ya geçmek üzere bekleyen tırlar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Tır sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına çekerek ihtiyaçlarını karşılayıp, uzun sürecek bekleyişleri için hazırlık yaptı.
Yılbaşı ve aralık ayı ihracatları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı öğrenildi. Yoğunluğun yaklaşık 1 hafta boyunca yaşanması tahmin ediliyor.
Park sahası olmadığından tırlarını yol kenarına çeken şoförler bir an önce yolun açılmasını bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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