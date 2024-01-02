Kütahya'da Porselen Fabrikasında Yangın Çıktı

Kütahya'da porselen fabrikasında yangın çıktı. 13 itfaiye aracı müdahale etti. Kontrol altına alının yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da Porselen Fabrikasında Yangın Çıktı

Kütahya'da, Alayunt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 13 itfaiye aracı ve 40 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, bölgeye gelerek yangına ilişkin bilgi aldı. Vali, yangının fabrikanın satış mağazasında başladığı söyledi. Vali Işın yaptığı açıklamada, "Şu anda yangın kontrol altındadır. Yangın söndürme faaliyetleri devam etmektedir. İnşallah kısa sürede tamamen söndürülür. Yangının çıkma nedeni de söndürüldükten sonra ekipler tarafından araştırılacaktır. Çok geçmiş olsun diyoruz. Üzüldük hakikaten. Herkes süzüldü. Can kaybı yok, yaralanma yok. İnşallah en kısa sürede hem söndürülür hem de bu zarar telafi edilir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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