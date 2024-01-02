Yerel Seçimlerle İlgili Yeni Gelişme! YSK Başkanı Ahmet Yener Duyurdu

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seçim takviminin 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladığını açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğunu bildirdi.

Yerel Seçimlerle İlgili Yeni Gelişme! YSK Başkanı Ahmet Yener Duyurdu

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından YSK Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, seçim takviminin 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladığını, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında da seçimlere girme yeterliliğine sahip partilerin belirlendiğini ifade etti.

Alfabetik sırayla bu partiler şunlar:

• Adalet Birlik Partisi,
• Adalet Partisi,
• Adalet ve Kalkınma Partisi,
• Anadolu Birliği Partisi,
• Anavatan Partisi,
• Aydınlık Demokrasi Partisi,
• Bağımsız Türkiye Partisi,
• Büyük Birlik Partisi,
• Büyük Türkiye Partisi,
• Cumhuriyet Halk Partisi,
• Demokrasi ve Atılım Partisi,
• Demokratik Sol Parti,
• Demokrat Parti,
• Emek Partisi,
• Gelecek Partisi,
• Genç Parti,
• Güç Birliği Partisi,
• Hak ve Özgürlükler Partisi,
• Halkın Kurtuluşu Partisi,
• Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,
• Hür Dava Partisi,
• İYİ Parti,
• Memleket Partisi,
• Millet Partisi,
• Milliyetçi Hareket Partisi,
• Milli Yol Partisi,
• Saadet Partisi,
• Sol Parti,
• Türkiye İşçi Partisi,
• Türkiye Komünist Hareketi,
• Türkiye Komünist Partisi,
• Vatan Partisi,
• Yeniden Refah Partisi,
• Yenilik Partisi,
• Yeni Türkiye Partisi,
• Zafer Partisi

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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