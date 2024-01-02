3 Şehirde Kafes-27 Operasyonu! Şahinler Suç Örgütü Çökertildi

Yurt genelinde suçlulara ve suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Antalya, Kocaeli ve Muğla'da Kafes-27 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Şahinler Suç Örgütü Çökertildi!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ulusal organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla'da "Kafes-27" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini de belirtti.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. Ali Yerlikaya, şunları kaydetti: