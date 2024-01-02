İstanbul'da İETT Kazası! 9 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu, şoför ve 8 yolcu yaralandı.

İstanbul'da İETT Kazası! 9 Kişi Yaralandı
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İstanbu'un Şişli ilçesinde İETT otobüsünün karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde Ö.Ç'nin kullandığı 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye çıkışında park halindeki 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Meydana gelen feci kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonucu otobüs, ağır hasar gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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