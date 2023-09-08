Sinop'ta iş yerinde yangın! Dükkan kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Gerze ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alıp söndürürken dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Sinop'ta iş yerinde yangın! Dükkan kullanılamaz hale geldi
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Sinop'un Gerze ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, temizlik malzemeleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi.

İlçenin Çarşı Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın, çevredekiler tarafından yetkililere ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop iş yerinde yangın

Ekipler yangına ilk müdahaleyi yaparak yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürmeyi başardı. Yangının ardından dükkan ve içindeki çoğu kimyasal olan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

İş yerinde meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesi üzerine yangınla ilgili soruşturma da başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sinop # yangın
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