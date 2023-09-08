Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! Osmaniye'de korku dolu anlar

Osmaniye'de seyir halindeki otobüsün motor bölümünden çıkan yangın tüm otobüsü sardı, şoför ve yolcular son anda kurtuldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! Osmaniye'de korku dolu anlar
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Ankara'ya giden 73 FA 555 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın aracın diğer bölgelerine de sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! Osmaniye'de korku dolu anlar - Resim : 1

SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ! OSMANİYE'DE KORKU DOLU ANLAR

Motor bölümündeki dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten çıkardı. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! Osmaniye'de korku dolu anlar - Resim : 2

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! Osmaniye'de korku dolu anlar - Resim : 3

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! Osmaniye'de korku dolu anlar - Resim : 4

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