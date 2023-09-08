Bağcılar’da ahşap hurdalar alev alev yandı

İstanbul Bağcılar’da ahşap atıkların olduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu.Yangın saat 23.00 sıralarında İstoç içerisinde yer alan çöp döküm alanında meydana geldi.

Bağcılar’da ahşap hurdalar alev alev yandı
Bağcılar’da ahşap hurdalar alev alev yandı
Editör: Süleyman Dönmez
Son Güncelleme:

İstanbul Bağcılar’da ahşap atıkların olduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu.
Yangın saat 23.00 sıralarında İstoç içerisinde yer alan çöp döküm alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler alana hızlı bir şekilde yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'a çok yakın o adada tek başına yaşıyorİstanbul'a çok yakın o adada tek başına yaşıyorYaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Bağcılar
Çok Okunanlar
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Öne Çıkanlar Yeni Zamlar Öğrencileri Nasıl Etkileyecek? | Zamlara Tepki: "Konutlar Rant Aracı Olmaktan Çıkmalı!" Yeni Zamlar Öğrencileri Nasıl Etkileyecek? | Zamlara Tepki: "Konutlar Rant Aracı Olmaktan Çıkmalı!" Fenerbahçe'de 6 numaraya iki aday! Fenerbahçe'de 6 numaraya iki aday!