Bağcılar’da ahşap hurdalar alev alev yandı

İstanbul Bağcılar’da ahşap atıkların olduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu.

Yangın saat 23.00 sıralarında İstoç içerisinde yer alan çöp döküm alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler alana hızlı bir şekilde yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.