Sinop'ta su samuru görüldü

Sinop’ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Sinop'ta su samuru görüldü
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Türkiye’de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı ’lutra lutra’ olan su samuru, Sinop kent merkezinde görüntülendi.

Şehir merkezi balıkçı teknelerinin bulunduğu mevkide görüntülenen su samuru balıkçı teknesinde yiyecek aradıktan sonra denizde daldı. Denize dalan su samuru balık avlamaya çalıştığı sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Su samurunun Sinop’ta Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu sayılarının arttığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# su samuru # Sinop # nesli tükenen hayvanlar
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