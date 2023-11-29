Şırnak'ta Faaliyete Geçen 22'nci Kuyu

Şırnak'ta "Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu"nun açılışının yapıldı.

Şırnak'ta Faaliyete Geçen 22'nci Kuyu

Şırnak Valiliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun açılışı yapıldı.

Paylaşımda, "Bölgedeki 22. Petrol Üretim Kuyusu olan bu kuyumuz ile yıl sonuna kadar üretim hedefimiz olan günlük 35 bin varil üretmeye bir adım daha yaklaştık." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu sahada toplam 30 petrol üretim kuyusu bulunduğu, Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun ise faaliyete geçen 22'nci kuyu olduğu öğrenildi.
 

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