Sivas'ta deprem (Sivas depremi 24 Şubat)

Sivas'ın Gürun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sivas'ta deprem (Sivas depremi 24 Şubat)
Sivas'ta deprem / 2023
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, saat 21:37'de Sivas’ın Gürun  ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19’da da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Ayrıntılar geliyor...

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