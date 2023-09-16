Sivas'ta hasadına başlanılan silajlık mısırda yüksek rekolte bekleniyor

Sivas'ta hasadına başlanan silajlık mısırda yaklaşık 200 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Hasadın bereketli olmasını dileyen Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedeflerini açıkladı.

Sivas'ta hasadına başlanılan silajlık mısırda yüksek rekolte bekleniyor
Sivas'ta hasadına başlanan silajlık mısırda yaklaşık 200 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.
Editör: Süleyman Daban
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyünde silajlık mısır hasadına katıldı.

Vali Şimşek, ilk olarak Tarım ve Orman Müdürü Seyid Yıldız ile Töngel köyünde sebze üreticisi Mustafa Kaydaş'a ait 80 dekar arazide hasadı yapılan sebze ürünlerini inceledi.

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Şimşek daha sonra Mumcuçiftliği köyünde traktöre binerek silajlık mısır hasadını yaptı.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Şimşek, şu sözleri söyledi:

- İlimizde silajlık mısır alanı 40 bin dekar olup 200 bin ton hasat yapılması hedeflenmektedir.

Silajlık mısır üretiminin önemine vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

- Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta önemli bir girdi oluşturmaktadır. İlimizde sulak alanların artmasıyla birlikte mısır üretimi de artıyor. Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşmesine de imkan sağlıyor. Yüzde 70'lerdeki maliyet, mısır üretiminin atmasıyla yüze 30'a kadar düşmüş durumda.

Programa Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Sivas # silajlık mısır # hasat
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