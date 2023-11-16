Sivas'ta Şap Hastalığı Alarmı! Karantina Başlatıldı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. İmranlı Kaymakamlığı hastalık nedeniyle karantina başlattı.

Sivas'ta Şap Hastalığı Alarmı! Karantina Başlatıldı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap hastalığına rastlanılması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İmranlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla mücadele kapsamında tüm mahallelerde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı yasaklandı.

Hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Yasaklara riayet etmeyenler hakkında 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacak.

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# Sivas # imranlı # Şap Hastalığı # karantina
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