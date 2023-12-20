Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları yurt genelinde sürüyor. Son olarak Sivas'ta önemli bir operasyona imza atıldı.

Sivas'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 46,03 gram metamfetamin, hassas terazi, 34 sentetik ecza hap, kağıda emdirilmiş 1450 içimlik sentetik kannabinoid, 5 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 3 mermi ve av tüfeği ile bu silaha ait 9 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 9 şüpheli de gözaltına alınırken şüphelilerden 6'sı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sivas # uyuşturucu # operasyon
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